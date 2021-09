Après les JO, l'équipe de 3x3 de basket belge s'attaque à l'Euro Basket Jérôme Brys Nick Celis, Thibaut Vervoort, Raphaël Bogaerts et Thierry Marien vont s'attaquer au titre européen. © BELGA

Certainement l'une des plus belles histoires de ces Jeux olympiques de Tokyo, l'équipe belge de 3x3 a réussi son opération séduction. Une épopée asiatique qui en a fait rêver plus d'uns, à commencer par eux, qui ont finalement échoué au pied du podium et d'une breloque. Une déception, certes, mais l'incroyable parcours aux JO de Tokyo a donné des idées à tout le monde. Si leur exploit a récemment été entaché par des soupçons de fraude autour d'une organisation de tournois fictifs afin d'engranger des points, pour le moment, aucune conséquence n'est à déplorer.



De quoi permettre au quatuor Nick Celis, Thibaut Vervoort (qui a d'ailleurs été pointé parmi les joueurs à suivre dans cette compétition par la FIBA), Raphaël Bogaerts et Thierry Marien se sont donnés rendez-vous au pied de la Tour Eiffel, au Trocadero, pour l'Euro de 3x3. Avec une énorme confiance et un nouveau statut également. D'illustres inconnus de la discipline il y a quelques semaines, les Belgian Lions ne pourront plus jouir du facteur "découverte". Non, cette fois-ci, ils seront attendus. Il faut dire qu'en terminant 4e des derniers JO, ils ont fait sensation. Et leur tournoi débute ce samedi. Versé dans la poule A avec l'énorme favori de la compétition, la Serbie (qui les a battu dans le match pour la médaille de bronze au Japon), Team Antwerp tentera d'arracher, au pire, la seconde place, devant l'Ukraine, troisième nation du groupe.



Et si le quatuor arrive à se sortir de cette poule, on l'a vu aux JO, la phase à élimination réserve toujours son lot de (bonnes) surprises.



Quelques semaines après avoir fait sensation à l'autre bout de la planète, Nick Celis, Thibaut Vervoort, Raphaël Bogaerts et Thierry Marien ont à nouveau rendez-vous avec l'histoire au pied de la Tour Eiffel. Peut-être un avant-goût des Jeux olympiques de 2024 qui se dérouleront... à Paris. A noter que si la Lettonie, récente championne olympique, n'est pas présente, toutes les autres grandes nations européennes seront de la partie. Le niveau risque d'être élevé, tout comme le spectacle.