En déplacement chez le champion bosnien, la tâche s’annonçait compliquée pour les Côtiers. Des Ostendais qui n’ont pas abordé cette manche aller sous les meilleurs auspices, privés d’Amida Brimah (malade) mais aussi et surtout de Phil Booth, bloqué en Belgique… à cause d’un problème de passeport.

Alors certes, Demetrius Conger a fait ses débuts (intéressants avec 6 points et 3 rebonds) mais sans leur détonateur offensif, le décuple champion de Belgique n’a tenu qu’une mi-temps. Bien monté au jeu, Olivier Troisfontaines permettait aux hommes de Dario Gjergja de faire jeu égal (23-22) et même de virer en tête à la pause (39-42) sous l’impulsion d’un bon Haris Bratanovic (8 points et 8 rebonds).

Malheureusement pour les visiteurs, la deuxième mi-temps fut beaucoup plus compliquée. En cause : une incapacité chronique à prendre soin du cuir. Au total, les Côtiers ont commis 16 pertes de balle. Sur les dix joueurs ostendais qui sont montés au jeu, un seul n’a pas vu le cuir s’échapper de ses mains : Haris Bratanovic. Les neuf autres ont au moins perdu un ballon. Difficile dans ces conditions de rivaliser avec le champion bosnien.

L’ailier serbe Nikola Tanaskovic (21 points et 6 rebonds, dont 5 offensifs) faisait un chantier dans la raquette et l’écart prenait des proportions irréversibles (68-59). Levi Randolph (17 unités) ramenait bien Ostende à 6 points (70-64), mais il était trop tard pour renverser la vapeur (87-72).

Une défaite qui contraint les Ostendais à la victoire mercredi prochain, à domicile, pour le compte de la manche retour. Un succès indispensable pour arracher une belle, en Bosnie, dans deux semaines. Mais avant de penser à une belle éventuelle, il faudra faire le boulot au Versluys Dôme.

Igokea : 36 sur 65 (9x3) ; 6 lf sur 11 ; 31 rbs ; 18 ass ; 20 fp.

Pavlovic (-), Vulic 0-0, STARKS 6-10, Robinson 9-4, Tanaskovic 10-11, Radanov 2-6, JOSILO 2-11, TALIC 0-5, Ilic (-), WALLER 6-0, FUNDIC 4-1, Delalic 0-0.

Ostende : 27 sur 60 (7x3) ; 11 lf sur 14 ; 33 rbs ; 19 ass ; 16 fp.

Conger 6-0, RANDOLPH 8-9, BUYSSE 3-5, Van der Vuurst de Vries 4-3, Buysschaert 0-2, BRATANOVIC 6-2, Jantunen 3-4, DJORDJEVIC 0-0, Waleson (-), GILLET 2-5, Troisfontaines 10-0.

Quarts : 23-22/16-20/29-17/19-13.