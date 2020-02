© DR

Basket Après treize matchs, l'impact de Zion Williamson est déjà bien visible ! Jérôme Brys

Le rookie des Pelicans répond parfaitement aux attentes qui étaient placées en lui et l'avenir de la Nouvelle Orléans s'est soudainement éclairci depuis ses débuts officiels.





Absent en début de saison à cause d'une vilaine blessure au genou, Zion Williamson a dû faire preuve de patience avant de faire ses grands débuts en NBA. Et si certains se montraient sceptiques, non pas sur la qualité du joueur mais sur son physique, qu'ils soient rassurés: le phénomène des Pels se porte bien, au contraire des arceaux qu'ils fracassent quotidiennement. Alors certes, il a fallu attendre quelques mois mais on peut dire que ça en valait la peine. Le décollage de l'ancien pivot de Duke a été officialisé le 23 janvier dernier face aux Spurs. Résultat: 22 points (dont 4/4 à 3 points) et 7 rebonds. Pas mal pour une première, surtout après plusieurs mois d'absence. Mais ce n'était qu'un avant-goût.



(...)