Double tenant du titre NBA, l'équipe de Golden State connaît une saison compliquée tout en demeurant dans le haut de la hiérarchie. Après trois défaites consécutives dans leur Oracle Arena d'Oakland, les Warriors ont retrouvé leurs marques mardi. New York en a fait les frais et s'est incliné 122-95.

Le tireurs d'élite Klay Thompson s'est régalé avec 43 points au compteur et un solide 18/29 aux tirs dont 7/16 à 3 points. L'autre bonne nouvelle pour les Californiens est l'annonce des débuts en compétition du pivot DeMarcus Cousins "autour" du 18 janvier. Le All-Star à quatre reprises, arrivé à l'entre-saison de La Nouvelle-Orléans, victime d'une déchirure du tendon d'Achille n'a plus joué depuis un an. Golden State (27 v-14 d) pointe au 2e rang à l'Ouest derrière les très inattendus Denver Nuggets (27 v-12 d). Ceux-ci ont également gagné leur 27e match et démontrant leurs qualités à Miami. Malmenés, ils ont trouvé la volonté et l'énergie nécessaires pour renverser le cours du match et gagner 99-103. Leur vedette le pivot serbe Nikola Jokic a aligné un triple-double (29 points, 11 rebonds et 10 passes) et un panier décisif à deux secondes du coup de la sirène final.

A l'Est, Toronto a utilisé un peu le même parcours contre Atlanta. Ce n'est qu'à 25 secondes du terme que les Raptors ont émergé face à Atlanta 104-101. Là aussi la vedette de l'équipe Kawhi Leonard a tenu son rang (31 pts, 6 ast, 4 reb). Les Canadiens retrouvent la première place à l'Est (31 v-12 d) devant Milwaukee (28 v-11 d).

Le départ du coach Tom Thibodeau a libéré, semble-t-il, Andrew Wiggins l'ailier de Minnesota. Les Timberwolves sont venus s'imposer 117-119 à Oklahoma City, pourtant 3e de la Conférence occidentale (25 v-15 d). Le Canadien a planté 40 points, capté 10 rebonds et donné 4 passes décisives. Cette performance mais aussi celle du "banc" (auteur de 37 points contre 24 à son homologue du Thunder) permet à la franchise du Minnesota de rêver de nouveau aux playoffs. Elle est 11e à l'Ouest (20 v-21 d) mais à portée des Lakers, 8es (22 v-19 d).