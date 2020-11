Ostende, Anvers, Charleroi et le Brussels ont eu le privilège de lancer leur saison le week-end dernier. Place désormais à Mons et à Louvain, deux belles équipes qui vont enfin pouvoir se jauger en situation de compétition.

"Je suis très excité et très heureux de pouvoir reprendre", confie Vedran Bosnic, le coach montois. "Notre dernier match dans le championnat remonte au mois de mars… C’est vrai qu’on a déjà disputé deux matchs de Champions League en septembre, mais c’était il y a déjà six semaines. Je suis heureux que, malgré tout ce que l’on vit, on puisse toujours jouer au basket."