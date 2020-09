Anvers va devenir la première équipe belge à découvrir l'Eurocup : "Arriver à destination fut déjà une victoire" Basket Benoît Peeters © BELGA

Anvers va devenir ce mercredi la première équipe belge à prendre part à l’Eurocup, petite sœur de l’Euroligue, où les Giants, en tant que novices dans cette épreuve, auront l’étiquette de Petit Poucet. Encore plus au sein d’un groupe C très relevé en compagnie de Monaco (Fra), Krasnodar (Rus), Andorra (And), Bologne (Ita) et Lietkabelis (Lit).