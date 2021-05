Dans un mois, le mandat présidentiel d’Arthur Goethals à la Ligue prendra fin. En nous recevant pour la dernière fois au sein des locaux de la Pro Basketball League, au pied de l’Atomium à Bruxelles, l’homme de 75 ans ne semble en aucun cas usé par les six années passées dans son costume de président. Et cela malgré des derniers mois agités par la mise en place de la BeNeLeague et la gestion inattendue de la crise sanitaire. (...)