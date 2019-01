Transparents la semaine dernière à domicile face à Limburg, les Principautaires rêvent secrètement de surprendre ce dimanche à Neder-over-Heembeek, histoire de confirmer leur succès du match aller face à des Bruxellois qui s’étaient sans doute montrés un peu trop sûrs d’eux.

Pour autant, il y aura sans doute loin de la coupe aux lèvres. C’est que le Brussels reste sur une série convaincante tandis que Liège voudrait enfin s’extirper d’une série de contretemps qui ont débuté avec l’envol de leur centre Dwight Coleby pour le Japon. Là aussi, pourtant, il y a encore de la marge. Si leur nouveau renfort, le Camerounais Alexis Wangmene est enfin arrivé et qualifié, Terrance Henry ne devrait toujours pas pouvoir être aligné. Victime d’une pneumonie, l’Américain n’a toujours pas pu reprendre l’entrainement, fort affaibli qu’il est après avoir laissé quelques kilos dans l’aventure.

La bonne nouvelle c’est bien sûr l’incorporation de Wangmene, un intérieur solide, altruiste et bon défenseur. "C’est un bon gars, il va naturellement avoir besoin de s’acclimater à la compétition belge mais ce qu’il nous montre à l’entrainement correspond à ce que l’on cherchait", analyse Sacha Massot. Quant au principal intéressé, il se réjouit de pouvoir enfin jouer : "Ces quelques jours à New-York en attente de mon visa ont été très frustrants. Heureusement, j’ai pu trouver un gymnase et travailler. Surtout, une fois arrivé, j’ai été très bien accueilli par mes coéquipiers". S’il n’est pas un scoreur réputé, c’est avant tout en défense et dans le jeu intérieur que les Liégeois comptent sur l’ancien "Longhorn" de l’Université du Texas.

Brussels - Liège, dimanche à 15 heures