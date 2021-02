Et pourtant les Malinoises en avait désespérément besoin de cette victoire, elles qui, fortes de 8 (!) étrangères n’occupent qu’une 6ème place peu en rapport avec la qualité de leur effectif et les ambitions du président Katra.

Après avoir fait le buzz en semaine en annonçant sa fusion avec le club voisin de SKW, Kangoeroes, Malines démarrait bien mais se voyait malgré tout vite relégué à 8-16 et 17-23. C’est qu’en face Laura Henket avait déjà entamé ce qui allait être un véritable récital et peut-être le point d’orgue d’une carrière, elle qui quittera le club liégeois en fin de saison pour se lancer dans la vie professionnelle au Grand-Duché. Avec 50 (!) pts à 19/27, 8 Rbds, 1 assist et 9 fautes provoquées, la native de Pepinster était littéralement inarêtable ce samedi. Et comme Natacha Doppée y allait elle-aussi d’un vrai coup de chaud avec 27 unités pour 6/8 au-delà des 6m75, les Liégeoises semblaient bien parties pour s’imposer. Elles dominaient toute la première période en comptant un moment 10 longueurs d’avance (19-29) avant cependant d’être quasiment rejointes au repos (46-48). Après cette alerte, l’affrontement continuait de plus belle dès la reprise jouée sur un mode plus défensif. Mais à l’issue d’un 3ème acte ponctué d’une égalité parfaite (71-71), les Filles de Pierre Cornia étaient toujours devant en dépit de l’effacement de Roksana Schmidt (0pt à 0/4 en 17 minutes) sans doute trop nerveuse face à son ancien club.



C’est là que cette partie basculait dans l’anthologie. Se rendant coup pour coup, les deux formations se serraient de près et si les Panthers, devant la plupart du temps, semblaient avoir fait le plus dur à 85-89, 2 de leur 18 pertes de balle se payaient d’une première prolongation puis d’une autre ensuite avant qu’enfin, au bout du suspense, les liégeoises n’arrachent de haute lutte ce qui est sans nul doute à ce jour le plus beau succès de l’histoire du club. QT: 17-23, 29-25, 15-13, 28-28, 6-6, 7-11



Kangoeroes Malines: KROSLEJ 10, Degens 0, HERING 4, Jakovina 13, K.Aizsila - , SKOBEL 12, Mense 10, Biczo 4, Mukeba 2, LINDSTROM 27, MANIS 15, A.Aizsila 5.Liège Panthers: Tremblez -, DOPPEE 27, Leblon 6, SCHMIDT 0, DESCAMPS 11, HENKET 50, Franquin 5, Peeters 1, Bremer 0, MAES 6.