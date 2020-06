Arrivé la saison dernière à Mons, l'ailier fort américain a signé pour une année supplémentaire.

Âgé de 28 ans (2m03), l'Américain a été une bonne surprise dans l'effectif montois la saison dernière, lui qui tournait à 10,8 points par match en plus de capter 4,6 rebonds et de faire 0,9 passe en 29 minutes de moyenne. "C'est un joueur complet qui vient renforcer le noyau montois actuellement en construction", a expliqué le club. "Belfius Mons-Hainaut est heureux de le compter une saison de plus dans son effectif." Pour rappel, les Montois ont terminé la saison dernière à la 2e place (12 victoires pour 5 défaites) dans ce championnat écourté et arrêté à cause du coronavirus.

Par le passé, Auston Barnes a évolué entre 2010 et 2015 en NCAA, le championnat universitaire américain, avant de transiter par la Bulgarie, la République tchèque et la Suède. Il a été sacré champion de Suède en 2019 et a décroché le titre de joueur défensif de l'année avec les Sodertalje Kings.