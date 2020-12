Les Floridiens ont été dominés 92-114 par la Nouvelle-Orléans. Les jeunes Pelicans Zion Williamson (26 pts, 11 rebs) et Brandon Ingram, MIP de la saison écoulée (22 pts, 6 rebs, 6 ast), ont été décisifs. Le Heat jouait sans Jimmy Butler, ni Goran Dragic. Autre grosse écurie de la Ligue nord-américaine de basket, Milwaukee a connu sa 2e défaite en autant de sortie de préparation. Les Bucks, qui avaient terminé la saison régulière en tête des bilans (56 victoires, 17 défaites), ont sombré après la pause face à Dallas 112-128. Antetokounmpo et ses équipiers menaient pourtant 69-59 après le 2e quart. C'est alors que Luka Doncic, le meneur des Mavericks, s'est rappelé au bon souvenir de tous. Le Slovène a planté 15 de ses 29 points dans le 3e quart. Il a été bien épaulé par Josh Richardson (23 pts), Tim Hardaway Jr (17 pts). Les 24 points et 14 rebonds du double MVP en titre n'auront donc pas été suffisants, comme sa performance (25 pts, 10 rebs) lors du premier match perdu déjà contre Dallas (102-112).

Toronto, le champion NBA 2019, émigré cette sasion à Tampa en Floride, a aligné une 2e victoire contre Charlotte (112-109). En l'absence de Kyle Lowry, Fred VanVleet a fait tourner les Raptors (23 pts à 9/12). Gordon Hayward, recruté à grands frais (120 millions de dollars sur 4 ans) par la franchise de Michael Jordan a lui récolté 14 points (5/8), 6 assists et 4 rebonds.

Le meilleur rookie de la saison écoulée, Ja Morant affiche la grande forme. Le meneur de Memphis a été plus que précieux dans la victoire des Grizzlies à Minnesota 104-123. Morant a réussi 17 points, 7 assists et 7 rebonds.

Utah affiche des belles ambitions cette saison. Lundi, son pivot Rudy Gobert a été impressionnant (11 points et 20 rebonds !) lors du succès 111-92 du Jazz face à Phoenix. Le All-Star des Suns Devin Booker a été très bon lui aussi (27 pts) à l'inverse de Chris Paul qui vient de débarquer dans l'Arizona (5 pts, 6 ast).

Le 72e championnat NBA débute le mardi 22 décembre avec deux belles affiches. Kevin Durant accueille ses anciens équipiers de Golden State sous son nouveau maillot de Brooklyn qu'il inaugurera à cette occasion. Le derby de Los Angeles entre les Lakers, champions en titre, et les Clippers sera l'autre rencontre de la soirée d'ouverture.