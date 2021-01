Alex Libert a démontré qu’il était le guide parfait pour cette jeunesse carolo.

Quelle envie et quelle intensité ! Depuis le début de la saison, cette jeune équipe du Spirou de Charleroi ne cesse d’étonner et ce premier déplacement à Malines a confirmé tout le bien que l’on pensait du groupe.

Même si la moyenne d’âge flirte avec la vingtaine, et encore, tout le monde tire dans le même sens et derrière un capitaine avec qui ils semblent être prêts à partir à la guerre. Car si certains auraient peut-être d’abord pensé à eux, n’ayant plus rien à prouver à personne, Alex Libert est en mission. Une mission… collective.

(...)