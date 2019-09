C'est peut-être le plus grand basketteur belge de tous les temps qui va raccrocher ses baskets à la fin de la saison. Actif sous les couleurs du Spirou basket depuis l'année passée, Axel Hervelle confirme qu'il mettra un terme à sa carrière sportive à la fin de la saison 2019-2020. "C'était sans nul doute la décision la plus difficile de ma carrière, avoue le pivot de Charleroi. Émotionnellement, ce sont beaucoup de souvenirs qui reviennent en mémoire et ce n'est pas évident."





Si mentalement, il se sentait encore prêt à joueur plusieurs saisons, physiquement, c'était plus compliqué pour Axel Hervelle qui souffre d'ailleurs d'une petite déchirure aux ischios pour le moment. "Toutes les bonnes choses ont une fin malheureusement. J'ai encore faim de victoires et de basket mais physiquement, c'est compliqué pour mon corps."





Concrètement, Axel Hervelle termine donc la saison en tant que joueur de Charleroi et au 1er juillet prochain, il deviendra officiellement Directeur sportif du Spirou. Il s'occupera de la D1 mais aussi de l'école de jeunes, un point auquel il accorde beaucoup d'importance. "C'est surtout cela qui me motive aussi, de pouvoir travailler avec les jeunes. Un gros travail a déjà été accompli ces dernières années et il faut le continuer", conclut Axel Hervelle.