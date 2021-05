Sportivement, il ne fallait pas s’attendre à voir le Spirou jouer les premiers rôles en championnat cette saison. Et dans les faits, cela s’est confirmé avec des Carolos qui ont terminé à la huitième place et qui ont, dans la foulée, été éliminés par Ostende en quarts de finale des playoffs. Saison ratée pour autant ? Pas pour le manager général du club, Axel Hervelle : "Cela a été une saison compliquée à cause des circonstances, mais ce fut le cas pour tout le monde. Par contre, sur le plan sportif, je suis très satisfait malgré les petits couacs qu’on a connus avec les départs de Khalid Boukichou et d’Adama Darboe avant le début de la saison."

Retour sur cette saison spéciale avec l’ancien international.

Les objectifs d’avant saison ont-ils été atteints ?