Ce vendredi, c’est le Clasico du basket belge : Charleroi - Ostende. Alors, certes, ce duel de légende a perdu de sa saveur ces dernières années tant la différence entre les deux équipes s’est creusée, mais c’est aussi l’occasion de faire le point sur un projet qui fonctionne et qui fait des émules. Pendant des années, Ostende s’est attelé à former des jeunes pour leur permettre d’accéder à l’élite. Aujourd’hui, les Côtiers en récoltent les fruits et le Spirou entend suivre cette voie avec sa Next Gen.

Axel Hervelle, parlez-nous en quelques mots de ce projet Next Gen mis sur pied par le Spirou.

"L’objectif est d’avoir une académie de basket et d’établir des relations avec les écoles de la région."

Un projet qui dépasse le cadre purement sportif.

"Tout à fait. C’est aussi un projet social. L’idée n’est pas uniquement de former des basketteurs professionnels, mais d’éduquer des enfants. De faire en sorte que, quand ils sortent de l’académie, ce soit des personnes bien élevées, respectueuses et capables de se retourner si jamais ils ne percent pas dans le basket. Une école de vie, en quelque sorte."

(...)