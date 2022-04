Axel Hervelle, le manager du Spirou, dresse un premier bilan de la nouvelle formule.

Après avoir manqué l’Elite Gold d’un rien au profit de Louvain, le Spirou de Charleroi a dû se remobiliser et trouver une nouvelle source de motivation en Elite Silver. Et visiblement, Sam Rotsaert a su trouver les mots pour booster ses troupes : 48, 51, 15 et 10. Les chiffres du Lotto ? Non, l’écart, en points, des quatre matchs disputés par les Carolos depuis le début de la phase cross border. "Pour le moment, tout se passe bien, même si on doit encore affronter les meilleures équipes comme Leeuwarden et Weert", souffle Axel Hervelle, le manager général du club.