"Il est temps pour moi d'admettre que "l'histoire" de ma vie touche à sa fin ! Merci le basket pour m'avoir donné tant de bons souvenirs, d'amis et d'émotions... Le jeu va me manquer" a--til écrit.

Hervelle (2m05) a signé son premier contrat professionnel avec Vervier-Pepinster en 2003. Il a passé la plus grande partie de sa carrière à jouer au basket en Espagne, au Real Madrid (2004-2010) et à Bilbao (2010-2018). Il est rentré en Belgique en 2018 et depuis lors, il défendait les couleurs du Spirou Charleroi.

Il n'a jamais joué en NBA, bien qu'il ait été le premier Belge à être sélectionné lors d'une draft par les Denver Nuggets en 2005. En 2017, il avait déjà dit au revoir aux Belgian Lions, l'équipe de Belgique, avec lesquels il a disputé 134 matchs internationaux, soit seulement trois de moins que le record de Christophe Beghin.

Hervelle a déjà annoncé en septembre 2019 qu'il ajouterait une saison supplémentaire, avant de devenir directeur sportif de Charleroi. Il a remis en question cette décision il y a un an, mais a finalement confirmé sa décision initiale.

On ignore si Axel Hervelle deviendra également directeur sportif de Charleroi après la procédure de réorganisation judiciaire que le club a demandée. Pour l'instant, il va apporter son soutien au staff technique du club.