Pas le meilleur

La NBA: pas de regret

La retraite: une décision difficile

Une fierté d'être un Belgian Lions

Ce lundi, c'est un monument du basket belge qui a tiré sa révérence. Alors certes, c'était un secret de polichinelle mais c'est désormais officiel: Axel Hervelle ne jouera plus au basket. Dans un long entretien de 50 minutes accordé à Tak-Tika, l'ancien international reviens sur les grands moments de sa carrière.C'est à l'âge de 5 ans que le papa d'Axel Hervelle oriente son fils vers le monde de la balle orange.Et à 16 ans, il prenait la direction de Pepinster où il a côtoyé un certain Guy Muya.Tout au long de sa carrière, Axel Hervelle a joué avec des gars talentueux, bien plus que lui et il ne s'en cache pas.Drafté par les Denver Nuggets en 2005, Axel Hervelle n'a finalement jamais foulé les parquets NBA.Finalement, Axel Hervelle terminera sa carrière sans titre au niveau national, un comble, même s'il n'est pas passé loin l'année dernière en coupe de Belgique, battu par Anvers en finale.Tout au long de sa carrière, Axel Hervelle a été le porte drapeau du basket belge et il n'a jamais refusé une sélection en équipe nationale.