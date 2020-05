Le jeune Bruxellois de 21 ans fera ses débuts professionnels dans sa ville.

Il avait fait savoir il y a quelques semaines qu’il mettait un terme à son cursus universitaire aux Etats-Unis pour se lancer en tant que pro en Europe. On sait désormais que ses grands débuts en tant que joueur professionnel se passeront dans sa ville, sous le maillots du Brussels où il vient de signer son premier contrat.

Après être passé par le centre de formation AWBB, Ayoub Nouhi avait décidé de poursuivre son apprentissage en NCAA, où il a joué durant deux saisons sous les couleurs d’Arlington. Limité par le temps de jeu (1,9 pts, 1,5 rbs et 0,6 ass en 12 minutes de moyenne), il a pris le paris de rentrer sur le Vieux Continent pour se lancer dans le grand bain professionnel. Les convoitises venant de clubs de l’Euromillions League n’ont pas tardé et c’est donc dans sa ville que le Marocain d’origine fera ses premiers pas sous son nouveau statut.

© DR



Du haut de ses 196 cm, Ayoub Nouhi fait partie des espoirs du basket-ball belge au poste d’arrière où ses qualités athlétiques en font un joueur menaçant offensivement et défensivement. À son palmarès, il possède déjà un titre de champion du monde 3x3 en U18 et le titre MVP du meilleur joueur de la compétition. Il faudra désormais qu’il transfère ses compétences dans un cadre professionnel afin de franchir un nouveau palier.

L’encadrement bruxellois a fait la différence dans le choix du joueur. Au sein du staff, les deux assistants coachs, Laurent Kroner et Phivos Livaditis, le connaissent particulièrement bien. Le deuxième cité l’a même eu sous ses ordres en sélection provinciale de jeunes il y a quelques années. "Le compter parmi nous est une excellente nouvelle pour le basket bruxellois. Pour avoir vu son évolution, on ne peut être que fiers de pouvoir travailler avec lui et l’aider à passer un cap supplémentaire dans sa carrière. En espérant que d’autres jeunes talents bruxellois suivent ses pas à l’avenir", a d'ailleurs confié Phivos Livaditis.

Ian Hanavan, le coach qui lancera donc officiellement la carrière du jeune bruxellois, se félicite aussi de cette nouvelle acquisition, la cinquième déjà du Brussels durant ce mercato anticipé. "Ayoub est un joueur versatile pouvant évoluer aux trois positions extérieures. C’est un travailleur et il apportera un peu de piment dans notre équipe avec ses qualités athlétiques."

Le Brussels possède donc désormais sept joueurs sous contrat pour la saison prochaine. Les dernières recherches du club en terme de recrutement s'axeront plutôt sur le secteur intérieur pour compléter le noyau.