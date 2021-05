Liège Basket vient d’annoncer ce mardi matin la prolongation de Lovre Basic, son meneur croate qui, après un début de saison difficile, était monté en puissance durant les dernières semaines de compétition avant de se blesser à la cheville. L’acclimatation à une nouvelle vie (première expérience à l’étranger qui plus est en pleine pandémie de Covid) n’a pas été facile mais ses qualités de passeur ainsi qu’un bon petit shoot au-delà de l’arc n’ont jamais été remises en question. Lovre Basic a resigné pour une saison (+ une en option).

Liège attend toujours la confirmation de Ioan Iarochevitch également pour une prolongation mais les choses semblent bien engagées.

Au rayon des départs, outre Milos Bojovic, fêté lors du dernier match et dont le n°15 sera retiré après 4 ans de fidélité au club liégeois, il se confirme comme le voulait la rumeur que Romain Boxus et Kevin Stilmant ne porteront plus le maillot "Sang&Marine" la saison prochaine. Louvain a annoncé ce mardi également qu’ils venaient tous deux de s’engager avec les Bears pour deux saisons.