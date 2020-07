Il s'agira d'un retour de Thibodeau chez les Knicks dont il fut un des assistants de Jeff Van Gundy entre 1996 et 2004. New York ne figure pas parmi les 22 équipes appelées à disputer la fin de saison en Floride qui reprendra à huis clos le 30 juillet après l'interruption imposée le 11 mars par le Covid-19. Les Knicks ont terminé 12e de la conférence Est avec 21 victoires et 45 défaites à leur compteur. L'équipe avec la plus grosse masse salariale de la Ligue a manqué les playoffs pour la 6e année consécutive.

Thibodeau, 62 ans, ancien coach-adjoint à Boston spécialisé dans le jeu défensif entre 2007 et 2010, a été coach principal de Chicago entre 2010 et 2015 avant de diriger Minnesota de 2016 au 6 janvier 2019. Il a été élu coach de l'année en 2011. Il a aussi été coach-adjoint de l'équipe des Etats-Unis entre 2013 et 2016.