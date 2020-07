"Ma famille et moi avons apprécié l'amour et le respect que tout le monde nous a témoignés. Je suis excité à l'idée de rejoindre mon équipe à Orlando et je me réjouis de retourner sur le parquet avec mes coéquipiers après la quarantaine", a déclaré le rookie-phénomène dans un communiqué de son équipe.

Selon le protocole mis en place par la NBA, Williamson, qui a passé des tests quotidiens, tous revenus négatifs, durant son séjour parmi les siens, doit observer une quarantaine de quatre jours.

Il devrait réintégrer le groupe des Pelicans mardi soir, soit 48 heures avant le match à huis clos contre Utah Jazz, qui rouvrira officiellement la saison interrompue depuis le 11 mars à cause de la pandémie de Covid-19.

Une première rencontre importante, dans la course pour les play-offs dans laquelle est lancé La Nouvelle-Orléans (10e à l'Ouest), qui n'est cependant pas certaine de pouvoir aligner le jeune intérieur de 20 ans, qui aura manqué plus d'une semaine de préparation avec ses coéquipiers.

Williamson, qui a n'a pas joué les 43 premiers matches de l'exercice 2019-2020, opéré du ménisque d'un genou après s'être blessé lors d'un match amical d'avant-saison, a ensuite été brillant pour ses grands débuts dans la ligue (23,6 pts, 6,8 rebs en 19 matches).

Premier choix de la draft 2019, il est devenu le premier joueur de moins de 20 ans de l'histoire de la NBA à marquer 20 points ou plus lors de 10 matchs consécutifs.