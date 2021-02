Becky et Billie Massey ! Si les noms de ces deux sœurs jumelles ne vous disent encore rien, cela risque de bientôt changer. Car ces deux Ostendaises d’1 m 87 et bientôt 21 ans (elles les fêteront le 20 mars) sont les dernières pépites en date des Belgian Cats, qui, ce samedi à Matosinhos dans la banlieue de Porto, face au Portugal, mettront un point final à leur campagne qualificative pour un troisième Euro d’affilée qu’elles disputeront en juin, en France et en Espagne, avec de réelles ambitions, avant de s’envoler pour le Japon et ses Jeux olympiques. Car derrière les stars des Cats, Ann Wauters, Emma Meesseman ou Julie Allemand, la relève fait plus que pointer du nez.

(...)