En déplacement au Brussels ce dimanche, les Liègeois sont quasiment contraints au succès s’ils ne veulent pas déjà compter quatre points de retard sur leur adversaire. De quoi aborder cette rencontre la peur au ventre ? "Je ne crois pas ! La saison est encore longue et une défaite ne serait pas encore catastrophique", analyse Lionel Bosco avant d’immédiatement ajouter : "À condition bien sûr que l’on montre quelque chose. De l’envie au moins, voire carrément de la révolte. Jusqu’ici et contrairement à la saison dernière, notre équipe a manqué de hargne, de gnac", détaille celui qui n’en n’a jamais manqué durant sa carrière.

Une question de caractère pour les Liégeois ? "Peut-être ? C’est sûr que j’ai peu de joueurs vocaux. Max (Depuydt) et maintenant Bazou (Bazoumana Kone) commencent à s’y mettre. Mais c’est du retour de Brieuc Lemaire (opéré en juin dernier) que j’attends le plus. Il peut remettre les choses en place car c’est un sacré caractère et un gagneur comme moi".

Alors Lemaire, détonateur ou âme de cette équipe liégeoise ? "Un peu des deux sans doute. Il incarne à merveille cet esprit liégeois, cette hargne que j’attends de mes gars à chaque instant. Détonateur, il peut l’être aussi sur le terrain, même s’il est encore loin d’avoir retrouvé la condition. Je le mettrai au jeu par séquences, mais à l’entrainement, on a déjà vu une différence cette semaine depuis son retour sans restriction".

Mais un sursaut des Liégeois passera également par le réveil de Ioan Iarochevitch, assez discret jusqu’ici : "Ioan doit jouer son jeu sans se laisser distraire. Pour le moment, il est trop prévisible à tenter en permanence de provoquer la faute et donc il doit également gérer ses frustrations par rapport à un arbitrage qui n’est pas dupe...", conclut Lionel Bosco.