On croyait ce genre de situation réservée aux sans-grades de l’Euromillions League ! Pourtant, cette fois, ce sont carrément les octuples champions ostendais qui ont dû, en plein milieu du championnat, laisser filer l’une de leur pépites vers plus riche et surtout plus offrant !



C’est donc désormais officiel: Braian Angola-Rodas (25 ans- 1m98) a en effet été libéré par Ostende et s’est dans la foulée engagé avec le prestigieux club serbe du Partizan de Belgrade qui trône actuellement en tête du Groupe E de l’EuroCup (l’antichambre de l’Euroleague).

Absent hier soir au Country-hall pour la rencontre face à Liège, le Colombien avait en fait déjà pris congé de ses équipiers pour s’envoler vers la Serbie alors que Dario Gjergja défendait toujours, assez mollement il est vrai, la version d’un forfait dû à des « raisons personnelles ». Langue de bois, quand tu nous tiens !

Sans doute, les négociations financières entre les deux clubs n’avaient-elles pas encore tout à fait abouti. La rumeur veut en effet que le buy-out versé par le Partizan se monterait à rien moins que 60.000 $.

De quoi, au passage, réaliser un joli coup financier pour le club mais surtout, alors qu’il ne reste que quatre mois de compétition, remplacer le joueur par un voire deux renforts de très bon niveau. Car l’autre nouvelle de la soirée, c’est la confirmation de gros problèmes de genou pour Shevon Thompson. Touché aux cartilages, Dario Gjergja confirmait que la saison du géant jamaiquain pourrait bien être prématurément finie car on évoque une opération.

Au retour du break international, il y aura donc du pain sur la planche pour le mentor des Ostendais, obligé après Olivier Troisfontaines d’intégrer un ou deux renforts qui ne tarderont sans doute pas à être annoncés.