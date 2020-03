C’est à Gravelines, commune du nord de la France située à 175 kilomètres de la capitale belge et à moins de deux heures de route en voiture, que Serge Crevecoeur a déposé ses valises il y a un peu plus de deux semaines pour y entamer sa deuxième expérience en tant que coach au sein du championnat de France.

Sa deuxième vie de coach dans le championnat de France, Serge Crevecœur l’a débutée de manière idéale en menant Gravelines à la victoire (NdlR : l’équipe n’avait gagné que deux de ses quinze derniers matchs avant ça) dans une folle ambiance de carnaval la semaine dernière. Une première rendue encore plus spéciale puisque l’adversaire était… Pau, ex-club de Serge Crevecœur et concurrent direct au classement. "Le contexte du match a procuré pas mal d’énergie au groupe et le résultat est venu valider le bon travail accompli à l’entraînement durant la semaine."

(...)