La première journée de la phase transfrontalière en betFIRST BNXT League a débouché sur un carton plein pour les clubs belges à domicile face à leurs adversaires néerlandais. Une tendance à laquelle on pouvait s’attendre compte tenu du niveau et des budgets plus faibles dans l’ensemble des clubs de l’autre côté de la frontière. On avait déjà eu un aperçu dès le début de saison lors de la Supercoupe facilement gagnée par Ostende face à Leiden (68-90), champion en titre aux Pays-Bas. Même si Leiden était venu à bout de Mons dans la foulée en préliminaire européen. Malgré ce premier constat accablant pour nos voisins néerlandais, il est cependant nécessaire de nuancer les perspectives.

Pas tous des oiseaux pour le chat

Si un fossé existe entre les équipes belges et quelques formations du fond du tableau aux Pays-Bas, comme l’a notamment démontré Alost face à La Haye, tous les clubs néerlandais ne seront pas des oiseaux pour le chat. Trois matchs en Elite Gold et un autre en Elite Silver se sont bouclés par une différence de huit points ou moins. Des équipes comme Den Bosch et Leiden, les deux plus grosses écuries aux Pays-Bas, ont encaissé des revers étriqués et pourraient profiter de ces affrontements face au top 5 belge pour élever leur niveau. "C’est de ce genre d’adversaire dont nous avons besoin chaque semaine", se réjouissait Erik Braal, le coach de Den Bosch, malgré la défaite à Mons. "Aux Pays-Bas, la concurrence est beaucoup moins forte. Ce système de confrontations transfrontalières va nous permettre de grandir."

Un autre facteur pourrait permettre d’équilibrer les échanges : l’appui du public. Certains clubs néerlandais peuvent compter sur de fidèles supporters et les salles sont souvent mieux garnies qu’en Belgique. Lors de cette dernière journée, tous les clubs néerlandais évoluaient en déplacement. On attendra donc de voir comment les équipes belges parviennent à négocier leurs déplacements au-delà de la frontière, pour réellement juger la différence de niveau.