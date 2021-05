En 2008, alors qu’il n’avait que 23 ans et qu’il quittait les États-Unis pour la première fois de sa vie, Justin Cage ne pensait certainement pas tomber amoureux de la Belgique. Mais pourtant, 13 ans plus tard, le natif de San Antonio est toujours là. "Je me sens bien ici depuis tout ce temps. Ma famille habite aussi en Belgique et Mons, c’est un peu comme ma seconde maison", avoue-t-il. Rencontre avec l’un des étrangers qui est resté le plus longtemps dans notre championnat, derrière un certain Jim Potter… ancien Montois également ! (...)