"Je suis très heureux que, dans une période très difficile, la FIBA ait pu mener un processus de consultation interne aussi rapide et confirmer un calendrier actualisé pour nos tournois seniors près de deux semaines après l'annonce par le CIO des nouvelles dates des Jeux Olympiques", a assuré Andreas Zagklis, le secrétaire général de la FIBA. Les tournois qualificatifs olympiques masculins devraient se dérouler du 22 juin au 4 juillet 2021 mais la FIBA attend la validation du CIO (Comité international olympique) pour confirmer les dates.

L'Eurobasket devait se dérouler du 2 au 19 septembre 2021 en République tchèque, Géorgie, Italie et Allemagne. Avec deux victoires en deux matches face à la Lituanie et le Danemark, la Belgique occupe la première place de son groupe qualificatif et en bonne position pour se qualifier pour son cinquième championnat d'Europe de rang. Le prochain match de qualification des Belgian Lions est prévu le 26 novembre en République tchèque, automatiquement qualifiée en tant que pays organisateur.





Chez les dames, la phase finale de l'Euro est maintenue du 17 au 27 juin 2021 en France (Lyon, puis Paris-Bercy pour les demi-finales et finale) et en Espagne (Valence). Les Belgian Cats, qualifiées pour les Jeux de Tokyo, occupent la première place de leur groupe de qualifications après deux succès face à l'Ukraine et la Finlande. Les Belges doivent se rendret en Ukraine le 12 novembre en Ukraine pour leur troisième match de qualification. Le premier de chacun des neuf groupes et les cinq meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour la phase finale.