Avec près de 100 points inscrits (dont 45 pour les intérieurs Delalieux et Kriener) à la plus mauvaise défense de l’élite, Louvain l’a emporté méritoirement en déplacement ce vendredi (88-98). Au propre comme au figuré, le Phoenix souffre de l’absence de meneurs. Si Moris et Massamba ne pouvaient être alignés pour raison médicale, l’équipe n’a pu compter sur aucun autre meneur...