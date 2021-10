Nouveau coach du Brussels, Jean-Marc Jaumin fait face à un challenge difficile.

La défaite encaissée face à Liège dimanche, celle de trop pour le Brussels, a incité les dirigeants à réagir sans plus attendre. Tout a été très vite en ce début de semaine. Lundi, le club a annoncé mettre fin au contrat d’Ian Hanavan avant d’officialiser dès le lendemain la signature jusqu’en fin de saison de Jean-Marc Jaumin en tant que nouveau coach principal. Sans club depuis la fin de la saison passée, alors qu’il avait emmené Den Bosch en finale des playoffs aux Pays-Bas, JMJ a accepté de relever le challenge au Brussels. Peut-être le plus difficile de sa carrière d’entraîneur au sein d’un club limité sur les plans financier et structurel.