Au terme d’un combat trop inégal, Liège s’est incliné à la Lotto Arena, non sans avoir accroché les Giants pendant près de 30 minutes.

Pouvait-il en aller autrement ? Bien sûr, les causes désespérées sont les plus belles et le récent exemple du Real Madrid, vainqueur en Euroleague en dépit du forfait de 10 (!) titulaires, pouvait faire rêver. Mais n’est pas le Real qui veut ! Et s’il a fallu quand même près de trente minutes aux Giants pour enfin décrocher des Principautaires amputés de sept joueurs (en plus du coach Bosco et de son assistant Camus) testés positifs au Covid en semaine, il n’y a pas eu de miracle pour les quelques rescapés du noyau élargi qui avaient finalement rallié la Métropole pour éviter le score de forfait.