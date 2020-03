Tous les contrats sont suspendus suite à l’arrêt de la compétition.

La ligue et les clubs de D1 belge ont pris la décision, ce week-end, de mettre un terme définitif à la saison de basket en cours à cause de la pandémie du coronavirus. Une décision forte qui engendre forcément certaines interrogations face à une situation encore jamais vécue auparavant. Et notamment celle de la gestion des contrats de joueurs?

À l’arrêt complet suite à la fermeture des salles de sport et les mesures interdisant les grands rassemblements, les clubs de l’Euromillions League devraient solliciter une allocation de chômage "temporaire" pour leurs joueurs. "Les critères semblent en effet réunis pour que cette démarche puisse aboutir", confirme Wim Van De Keere, secrétaire général de la Pro Basketball League. "L’arrêt de la compétition a été décrété pour cas de force majeure. Il est donc assez logique que les contrats soient suspendus."

Une solution qui permettrait donc aux dix clubs de D1 de se débarrasser de leurs charges salariales et d’éviter une trop grosse perte financière globale sur l’exercice 2019-20. À noter que les joueurs étrangers désirant rentrer dans leur pays devraient alors faire une croix sur cette indemnisation de chômage "temporaire". La situation sera donc traitée au cas par cas dans les clubs.