Chaque 'bulle' accueillera 4 ou 8 équipes (soit un ou deux groupes de qualifications) et devra respecter scrupuleusement les consignées des autorités locales et le protocole sanitaire de la FIBA.

Les Belgian Cats sont concernées devant jouer encore dans le groupe G avec des matches initialement prévus le 12 novembre au Portugal et le 15 novembre en Ukraine et, pour la fenêtre de février 2021, le 4 contre la Finlande et le 7 face aux Portugaises. La Belgique a remporté ses deux premiers matches de poule contre l'Ukraine (83-66) et en Finlande (58-85).

Le premier de chacun des 9 groupes et les cinq meilleurs deuxièmes rejoignent la France et l'Espagne organisateurs de la phase finale du 17 au 21 juin 2021.

Les Belgian Lions sont dans le même cas de figure. Les hommes de Dario Gjergja ont remporté leurs deux premiers matches contre la Lituanie (86-65) et au Danemark (72-88), devant encore jouer, à l'origine, en Tchéquie le 26 novembre, en Lituanie le 29 novembre, contre le Danemark le 19 février et face à la République Tchèque le 22 février.

Les trois premiers de chaque groupe, sauf dans les groupes comprenant l'un des organisateurs de l'Euro 2022 (la Tchéquie pour ce qui concerne la Belgique), sont qualifiés pour la phase finale accueillie du 1er au 18 septembre 2022 par quatre pays, la Tchéquie donc, la Géorgie, l'Allemagne et l'Italie.