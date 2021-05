Le Brussels jouera pour la dernière fois de la saison à Neder et essayera d’éviter un 12e revers de rang en imposant ses vues à Limburg United. Un adversaire limbourgeois pour qui la rencontre de ce dimanche possède un vrai enjeu sportif. Alors que le dernier match de la phase classique les amènera à Ostende (certes diminué par la Covid-19 et qui vient de facilement écarter… le Brussels), les hommes de Sacha Massot ont besoin d’un succès pour consolider leur cinquième place au classement.

Quel sera l’état d’esprit des Bruxellois pour cette dernière rencontre à domicile ? Difficile de répondre à la question tant les hommes de Hanavan, promis à la dixième et dernière place, paraissent toujours animés des meilleures intentions du monde dès l’entre-deux. Le jeu décousu, l’absence d’alchimie et cette façon de s’écrouler collectivement dès les premières avaries reflètent malheureusement la réalité bruxelloise. Un mal qui perdure depuis plusieurs semaines. La rencontre aller, disputée début avril, n’avait pas dit autre chose sur le fond et la forme : 87-62.

Le Brussels sera privé de Washington (pouce fracturé, saison terminée) et devra peut-être se passer de Choll qui s’est tordu la cheville jeudi à l’entraînement. La saison du Phoenix se terminera vendredi aux Kangoeroes. Un chantier immense attend les décideurs bruxellois.