À un peu plus d’un mois du prochain rassemblement des Belgian Lions, qui débuteront leur campagne de qualification pour le Mondial 2023 (le 25 novembre en Slovaquie puis le 28 novembre face à la Serbie), trois internationaux belges demeurent toujours sans club. Jonathan Tabu (36 ans - 108 caps), qui évolue à l’étranger depuis plus de dix ans, Maxime De Zeeuw (34 ans - 105 caps), qui sort d’une grosse saison en Israël, et Kevin Tumba (30 ans - 44 caps), qui a connu l’Espagne et la Grèce, sont sur le marché depuis plusieurs mois mais leur situation reste pourtant bloquée au point mort. Il est assez rare à ce moment de la saison de recenser autant de joueurs belges au statut international à la recherche d’une équipe. Plusieurs paramètres peuvent expliquer ce surprenant état des lieux.