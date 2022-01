Retraité des parquets depuis 2019, Tony Parker va mettre en vente sa somptueuse villa texane située à Boerne, non loin de San Antonio où l'ancien basketteur a passé la plus grande partie de sa longue carrière en NBA (entre 2001 et 2018).

Pour les plus intéressés, il faudra débourser la modique somme de 19,5 millions d'euros pour acquérir ce domaine s'étendant sur 21 hectares.

Le domaine dispose notamment d'un parc aquatique privé (dont une chute d'eau de 15 mètres de haut), d'une salle de sport de 600m², d'un cinéma privé ainsi qu'une cave à vin pouvant contenir pas moins de 1 500 bouteilles.

La villa, qui contient au moins une dizaine de chambres, huit salles de bain, un terrain de tennis, de basket et de beach-volley, est située au... 9, Parker Street à Boerne. La star du basket a en effet fait renommé la rue à son propre nom et avec comme numéro son célèbre n°9.