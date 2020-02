Les Castors, malgré le retour de leur Américaine, sont quasi-éliminées de la scène européenne.

10 fautes, 16 pertes de Balle, 20% à 3 points. Face à une équipe plus intéressée par son maintien dans la ligue turque que par un résultat ou une qualification sur le plan européen, les stats collectives des Castors frisent l’indigence offensive et le manque d’agressivité malgré les 23 points, 10 rebonds en 36 minutes de leur revenante américaine, Celeste Trahan-Davis. La seule à n’avoir rien à se reprocher en compagnie de la jeune Lisowa (qui a essayé au culot) et de Grzesinski, peu alignée.

Très utile et déterminante dès son retour en championnat face à Liège et en demi-finale de Coupe à Namur, l’Américaine avait fait dire dès son retour à son coach «Oui, on a une ‘Trahan-Davis dépendance’. On comprend mieux pourquoi on n’a plus gagné en EuroLeague sans elle.» Ces mots, Fred Dusart les a prononcés mercredi passé après une rencontre pénible face aux Panthers.

Le dernier succès des Castors sur la scène européenne remonte au 4 décembre dernier. Les Brainoises avaient gagné 90-59 face à… Cukurova. C’était une semaine avant que l’Américaine ne se blesse. Les Castors ont enchaîné depuis 7 revers de rang. «Celeste apporte ses shoots, sa présence au rebond mais elle a aussi un gros impact au niveau de notre rythme et de l’agressivité déployée » convenait encore le coach.

Malgré un retour européen réussi au plan individuel, l’US n’a pu que constater les dégâts. Sans âme ni fighting spirit, l’ensemble brainois a péri à Mersin sans avoir combattu, c’est le plus préoccupant. Pour se qualifier vers l’EuroCup, il faudrait désormais un triple concours de circonstances : une victoire (très improbable) face à Prague (solide 2e), un succès (très probable) de l’Eka face à Cukurova et une victoire de Venise sur Riga (ce sera un débat très équilibré). Mais que ferait ce Braine-là en EuroCup ?

Cukurova (Tur.) 70

Castors Braine 60

Quarts : 11-17, 20-19, 21-10, 18-14.

Castors : 27/63 (4x3), 2/5 LF, 38 reb., 17 ass. 10 ftes. Diawakana 2, ORTIZ 2, WALLACE 4, TRAHAN-DAVIS 23, Treffers 6, Grzesinski, SIKSNIUTE 5, Handy 8, LISOWA 10.