Quelle différence ! De volonté avant tout. Car c’est peu de dire que les Spirous ont dominé cette rencontre de la tête et des épaules dans les domaines clés de l’intensité et de la défense mais aussi du rebond, des secteurs où il est d’abord et avant tout question d’envie. Quand on y ajoute une adresse générale nettement supérieure, il ne faut pas chercher bien loin les raisons de l’écart qu’affichait déjà le marquoir au repos (35-50).