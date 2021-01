Les rivalités mythiques du sport (4/10): Celtics VS Lakers, "La première chose que je faisais à la sortie du calendrier ? Entourer les matchs face aux Celtics !" Basket Jérôme Brys © D.R.

Le quatrième épisode de notre série sur les rivalités sportives mythiques nous mène en NBA, où les Boston Celtics et les Los Angeles Lakers s’affrontent depuis la fin des années 50.



Quelques noms suffisent pour comprendre l’incroyable rivalité qui anime Lakers et Celtics : Wilt Chamberlain contre Bill Russell, Magic Johnson contre Larry Bird, Kobe Bryant face au Big Three (Paul Pierce, Kevin Garnett et Ray Allen) ou encore, aujourd’hui, Jayson Tatum contre LeBron James. Depuis la fin des années 50, cette rivalité a été rythmée par des matchs plus fous les uns que les autres entre les meilleurs joueurs de l’histoire. Et en tant que fan de l’un ou de l’autre, vous avez sans aucun doute appelé au "Massacre de Boston" ou hurlé à plein poumons "Beat LA !"



(...)