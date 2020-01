Grosse déception pour les Brainoises en EuroLeague; méritent-elles seulement les quarts de finale de l'EuroCup?

Braine n’est pas encore en quarts de finale de l’EuroCup. Sa prestation ce mardi au Dôme carolo face à une équipe à sa portée pose bien des questions quant à la « Celeste Trahan-Davis dépendance » de ses partenaires. Depuis la blessure de son US, la formation brabançonne a enregistré six défaites d’affilée en EuroLeague.

Après une trêve internationale qui durera trois semaines, les Castors seront dans l’obligation de l’emporter à Cukurova, en Turquie. Ce succès a prioi évident face à un adversaire démobilisé ne garantirait pas pour autant les quarts de finale de l'EuroCup. Il faudra également compter avec les résultats de Riga et... Venise.

Intrinsèquement supérieures aux Italiennes, plus puissantes et plus grandes, les Brainoises ont pourtant manqué de lucidité, d’adresse et de pugnacité. Après un départ loupé (4-18;9e) et une course effrénée derrière les Transalpines, elles s’inclinent de nouveau avec un pourcentage (29,5%) frisant la correction : 58-61.

C’était également le dernier match de l’Américaine Tobin, joker médical de Trahan-Davis, qu’on devrait revoir aux affaires en février.

CASTORS BRAINE 58

REYER VENISE (Ita.) 61

Castors : 18/61 (4x3), 18/21 LF, 42 reb., 8 ass., 21 ftes. Diawakana 5-0, Epis (-), ORTIZ 0-3, WALLACE 2-8, Matthys (-), Treffers 0-6, Grzesinski (-), SIKSNIUTE 5-11, Handy 3-0, MALASHENKO 3-0, LISOWA -, Tobin 10-2.