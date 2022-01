Six jours après leur duel en championnat, le Brussels et Alost se retrouvaient pour le quart de finale aller de la Coupe de Belgique. Comme annoncé, la composition du Phoenix avait considérablement changé. Jarvi en civil sur le banc en raison d’une main fracturée, l’ailier Chada (venu de Melsele, TDM2) et l’intérieur croato-bosniaque Karacic (Chemnitz, Bundesliga) avaient été qualifiés pour l’un des affrontements qualifié de plus important de la saison bruxelloise par le président Dekandelaer.

Le message avait bien été imprimé par un Phoenix transformé par l’affiche. Incisif avec une défense de zone percutante, vif en transition et surtout précis aux 6,75m avec 8 triples transformés à du 66%, le Brussels avait fait déjouer l’Okapi au cours de vingt minutes de très belle facture. Seul point noir, les chutes de concentration qui avaient fait perdre à l’ensemble bruxellois près de 10 possessions. Dans le rouge à 25-11 (12e), Alost (qui retrouvait son coach Yvres Defraigne), ne s’était pas dégarni et malgré un pourcentage à longue distance peu évident était revenu via de bonnes séquences sur jeu placé.

Alors qu’on craignait pour la survie du Brussels si sa précision se faisait aussi rare que du public dans une salle de basket, le début de seconde mi-temps (39-33) du team de la capitale apportait un vibrant démenti. Son intensité en défense individuelle lui offrait sur un plateau des paniers faciles. L’équipe de Jean-Marc Jaumin repartait de plus belle. Alost ne s’avouait pas vaincu et mettait à profit une bonne séquence à distance pour passer de -12 à -4.

Le Brussels allait-il courber l’échine alors qu’il avait montré autant de tempérament que de consistance ? Les visités avaient envie de se prouver des choses. Les rebonds de Karacic, la gestion de Llorente et l’expérience de Kouguere amenaient bientôt un inespéré : 73-55 (36e). « Tous les points comptent » criait Jaumin à ses troupes en bord du terrain. Prodigues sur la fin, elles n'en comptent désormais que 9 d’avance avant de se rendre au Forum dimanche.

BRUSSELS 79 - ALOST 70

Quarts : 17-11, 22-22, 16-15, 24-22.

Brussels : 29/54 (11x3), 10/17 LF, 36 reb., 23 ass., 21 ftes. LLORENTE 6-4, Deroover 9-3, Nouhi (-), Chada 2-0, HAZARD 6-4, BADJI 2-10, Tshibangu (-), KOUGUERE 2-9, Pouedet (-), VUCICA 6-2, Ekamba 4-2, Karacic 2-6.

Alost : 24/59 (8x3), 14/19 LF, 26 reb., 13 ass., 19 ftes. CVETINOVIC 7-5, PAGENKOPF 7-0, Maras 4-5, Calhoun 0-0, COLEMAN 5-11, Temmerman (-), Schauvlieger (-), Ledegen (-), Geukens 0-0, Marchant (-), POPOVIC 2-2, VALINSKAS 8-14.