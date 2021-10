Il est l’une des personnalités fortes du basket belge au début du XXIe siècle, Niksa Bavcevic sera un observateur attentif du choc wallon entre Mons et Charleroi, ce samedi. En terres boraines, le coach croate a vécu les plus grandes émotions de sa carrière, avec notamment le premier titre qui figure au palmarès montois, le sacre lors de la Coupe de Belgique 2006. À l’époque, les Renards comptaient dans leur rang Omar Cook, Thomas Kelati ou encore Kevin Houston, en plus des deux icônes du club, Jim Potter et George Evans.

Après avoir quitté la Belgique en 2007, Bavcevic a pas mal bourlingué. De la Russie à la Suisse, en passant par l’Italie, la Croatie et la Roumanie. Il a même effectué une pige à la tête de la sélection arménienne. Disparu des radars belges durant de nombreuses années, il a été nommé à la tête du Spirou en novembre 2018. Un peu à la surprise générale, il faut le dire… Le rôle d’Axel Hervelle au sein du club carolo avait évidemment eu une grande influence sur son arrivée au Dôme. Toutefois, son aventure dans le Pays noir a viré au fiasco à cause de divergences d’opinions et il a été démis de ses fonctions en avril 2019. La pilule n’est toujours pas passée. Néanmoins, l’intéressé a retrouvé le plaisir en Suisse. Il dirige actuellement le Vevey Riviera mais l’idée de ranger sa planche de coach définitivement fait son sens.

(...)