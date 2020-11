Belges à l'étranger: Andy Van Vliet continue d'épater en Lituanie Basket Jérôme Brys © DR

Plusieurs Belgian Lions étaient sur le front ce week-end et on peut dire qu'ils ont été plutôt performants.

Une fois n'est pas coutume, on part dans un championnat un peu plus exotique, mais ô combien compétitif pour découvrir un Belgian Lions qui cartonne depuis quelques semaines. Après plusieurs belles prestations (13 points et 13 rebonds face à Prienai ou encore ses 14 points contre le Zalgiris Kaunas), Andy Van Vliet continue sur sa lancée, lui qui vient d'être appelé par Dario Gjergja dans la présélection qui va se déplacer en Lituanie pour cette nouvelle fenêtre internationale. Ce week-end, il a une nouvelle fois été étincelant, menant ses couleurs (Siauliai) à la victoire face à Neptunas (93-88). Sa feuille de stats: 18 points et 7 rebonds en 29 minutes.