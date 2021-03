Belges à l'étranger: Andy Van Vliet continue son excellente saison Basket Jérôme Brys Petit coup d'oeil sur les performances des internationaux belges à l'étranger ce week-end. © DR

Grèce: Matt Lojeski s'impose après prolongation



Victoire à l'arrachée pour l'AEK Athènes et Matt Lojeski face à Iraklis, en championnat grec. Toujours en course pour le titre, l'AEK Athènes a eu besoin d'une prolongation pour repartir avec la victoire (100-97). L'international belge termine la rencontre sans avoir inscrit le moindre point (0/4 à 3 points). Il a cependant capté 2 rebonds, délivré 2 passes décisives et fait 1 interception en 25 minutes.





Turquie: défaite importante pour Thomas Akyazili



Opposé au Galatasaray, lui aussi embourbé dans les profondeurs du classement, Bahcesehir Collège n'a pas réussi à s'imposer dans une rencontre résolument tournée vers l'attaque (101-90). Le meneur belge termine la rencontre avec 2 points (0/1 à 2 points et 2/2 aux lancers), 2 rebonds et 1 passe en 10 minutes. Bahcesehir Collège se situe juste au-dessus de la zone rouge au classement.





France: Ismaël Bako et l'ASVEL passent de justesse en coupe de France



Match serré de bout en bout en coupe de France entre Villeurbanne et Levallois. Finalement, ce sont les coéquipiers d'Ismaël Bako qui se qualifient pour la demi-finale de la compétition de justesse: 74-73. Le pivot des Belgian Lions termine la rencontre avec 2 points (1/3 à 2 points), 2 rebonds et 1 contre en 6 minutes.





Lituanie: Andy Van Vliet continue son excellente saison



Décidément, Andy Van Vliet est en train d'exploser en Lituanie. Ce dimanche, Siaulai a décroché une importante victoire face à concurrent direct au maintien: Neptunas (99-68). Le Belge termine la rencontre avec 14 points (5/7 à 2 points 1/1 à 3 points et 1/1 aux lancers), 1 rebond et 1 passe en 20 minutes. De son côté, Manu Lecomte n'a pas pu mener Prienai vers la victoire samedi soir face à Pieno Zvaigzdes (71-76). Le meneur des Belgian Lions termine la rencontre avec 6 points (3/6 à 2 points et 0/2 à 3 points), 3 passes et 1 interception en 18 minutes.





Allemagne: Elias Lasisi reprend ses bonnes habitudes



Dans un gros match face au Bayern Munich, Crailsheim n'est pas passé loin de la victoire, s'inclinant 74-79. A noter qu'Elias Lasisi a été excellent, terminant la rencontre avec 14 points (0/1 à 2 points, 4/6 à 3 points et 2/2 aux lancers), 4 rebonds et 1 passe en 28 minutes.





Espagne: Quentin Serron retrouve le rythme



De retour depuis quelques semaines dans l'effectif de Bilbao, Quentin Serron retrouve le rythme. Même si son équipe s'est inclinée face à Baskonia (72-85), l'ailier belge est à créditer d'une bonne rencontre: 10 points (2/4 à 2 points et 2/3 à 3 points), 2 rebonds et 1 interception en 14 minutes.