Un peu plus de deux mois après la fin de sa collaboration avec le Spirou Charleroi, Ordane Kanda vient de se voir offrir une nouvelle opportunité. Le meneur belge de 23 ans a signé un contrat portant jusqu’à la fin du mois de février à Den Bosch. Le club néerlandais, touché par les blessures, était à la recherche de renfort au poste d’arrière.

Il y a fort à parier que c’est Jean-Marc Jaumin, coach belge de l’équipe, qui dû souffler son nom aux dirigeants. Le manager du club, Roel van de Graaf, se disait en tout les cas satisfait de ce transfert : "Ordane est très talentueux, il connaît la langue et est disponible immédiatement. De plus, il connaît le championnat des Pays-Bas (NdlR: il fut meilleur marqueur de la compétition lors de la saison 2017-18 sous les couleurs de Rotterdam). Avec le soutien des deux ligues et du club de Charleroi, nous avions pu conclure un accord avant la date limite du 31 janvier."

© Den Bes



Présenté officiellement à la presse ce lundi soir, l’Anversois s’est aussi exprimé. "Je suis impatient de pouvoir me joindre à l’équipe et jouer devant nos supporters. J’ai pu remarqué que le club possédait de bonnes infrastructures et qu’il est bien organisé. J’avais déjà pu ressentir en venant jouer ici par le passé, mais en tant qu’adversaire, comme l’atmosphère est spéciale au sein Maaspoort."

Le prochain match de Den Bosch, actuellement en tête du classement à égalité de points avec Groningen, est programmé samedi face à Academie Limburg.

Déchirure pour Van Rossom (Valence)

Blessé après deux minutes de jeu dans lors du dernier match d’Euroleague gagné par Valence face au Panathinaikos, Sam Van Rossom devra rester éloigné des parquets quelques semaines. Les examens médicaux ont révélé une déchirure au niveau des ishio-jambiers. Il peut déjà faire une croix sur la Coupe du Roi qui se déroulera à Malaga du 13 au 15 février. Il n'y aura donc aucun joueur belge actif lors de ce rendez-vous prestigieux en Espagne.