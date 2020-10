Plusieurs Belgian Lions étaient sur le front ce week-end en Coupe d’Allemagne, et ailleurs en Europe.

Allemagne: Lecomte et Salumu efficaces en tant que sixième homme

Pour le deuxième week-end consécutif en Allemagne, c’est la Coupe Pokal qui était au menu, avec plusieurs Belges sur le front. Et ceux-ci ont plutôt bien performer.

À l’image de Manu Lecomte dont l’impact a été très positif à la manoeuvre dans les rangs de Francfort. Le meneur bruxellois a engrangé deux victoires avec sa nouvelle équipe, l’une samedi face à Giessen (86-70) et l’autre le lendemain face à Vechta (89-80) où évolue Jean Salumu. Tout comme la veille, les deux Belgian Lions se sont montrés très actifs, en sortie de banc dans leur rôle de sixième homme. Manu Lecomte a cumulé 16 points et 2 assists en 21 minutes de jeu, alors que Jean Salumu a été auteur de 11 points, 4 assists et 2 rebonds en 24 minutes.

Elias Lasisi, de son côté, a connu sa première défaite avec Bamberg des oeuvres de Ludwigsburg (72-99). En 14 minutes, l’arrière a inscrit 3 points, capté 3 rebonds et délivré 2 assists.

France: Vanwiin reçu par Serge Crevecoeur à huis clos

C’est à huis clos que Serge Crevecoeur, coach de Gravelines, a reçu Hans Vanwijn et Dijon au Sportica. Sans son public, Gravelines n’a pas fait le poids face à la puissance de frappe des Dijonnais, invaincus cette saison en Jeep Elite, s’inclinant logiquement (67-81). "Nous avons joué parce que le match était télévisé. Mais nous ne jouerons plus au Sportica tant que le huis clos sera imposé", a réagi le coach belge dans la presse française, relayant la voix du club nordiste dont le finances sont évidemment mises à mal dans cette situation. De son côté, Hans Vanwijn à une nouvelle fois livré un match très complet avec 16 points, 5 rebonds, 1 assist et 1 interception au compteur en 23 minutes.

Espagne: première victoire à domicile pour Tabu

Alors que Sam Van Rossom était laissé au repos par le staff de Valence, Jonathan Tabu lui a pris part à la victoire de Manresa face à Séville (93-81). Il a rendu une jolie fiche de statistiques avec 10 points, 3 assists et 1 rebond en 17 minutes jouées. Manresa a décroché son premier succès à domicile de la saison mais présente un bilan correct de quatre victoires en sept matchs et occupe le milieu de tableau en Liga Endesa.

Grèce: débuts officiels pour Kevin Tumba

Pour son tout premier match officiel en Grèce, sous ses nouvelles couleurs de Rhodes, Kevin Tumba n’a pas connu une entrée en matière facile. Au-delà de son travail défensif, l’intérieur des Belgian Lions n’a eu que deux rebonds à se mettre sous la dent en 19 minutes sur le terrain.

Matt Lojeski s’est lui imposé avec l’AEK Athènes en déplacement à Ionikos (68-81). L’ailier belgo-américain a cumulé 4 points, 4 assists et 5 rebonds en 21 minutes.