Israël : Maxime De Zeeuw signe des débuts remarqués

Maxime De Zeeuw ne pouvait sans doute pas rêver meilleurs débuts en championnat avec Hapoel Holon. Arrivé en Israël il y a deux semaines seulement pour y signer son contrat, l’international belge n’a pas attendu longtemps avant de briller sous ses nouvelles couleurs. Son équipe a décroché un premier succès cette saison, et pas n’importe lequel puisque c’était face à la prestigieuse formation du Maccabi Tel-Aviv (79-76), et le Bruxellois y a fortement contribué. Avec 15 points, 4 rebonds, 2 interceptions et 1 contre en 31 minutes, il a déjà démontré que son nouvel employeur ne s’est pas trompé en le recrutant. De quoi lui redonner de la confiance après la longue attente d’un nouveau contrat à l’étranger.

Allemagne : retour rassurant pour Salumu

Forfait sur blessure en équipe nationale la semaine précédent, Jean Salumu a signé un retour rassurant en compilant 15 points (83% de réussite aux tirs), 2 rebonds et 3 assists en 25 minutes ce week-end sous le maillot de Rasta Vechta. Malgré la bonne prestation de l’ailier belge, son équipe s’est inclinée sur le fil sur le terrain d’Ulm (74-73) et n’a toujours pas trouvé le chemin de la victoire cette saison en championnat.

De son côté, Elias Lasisi (6 points, 2 rebonds, 3 assists et 2 interceptions en 27 minutes) a également connu la défaite avec Crailshem en déplacement à Ludwigsburg (97-88).

Espagne : Van Rossom discret

Valence s’est imposé sur le terrain de Fuenlabrada (61-68), lanterne rouge de la compétition espagnole. Sam Van Rossom s’est montré plutôt discret lors de ce match avec 3 points, 2 rebonds et 4 assists en 20 minutes passées sur le parquet.

Grèce : large succès pour Kevin Tumba

Deuxième victoire de la saison pour Kevin Tumba avec Kolossos qui est facilement venu à bout de Larissa (90-64). Le pivot belge a joué 20 minutes (4 points, 4 rebonds, 1 assist, 1 interception, 1 contre). Un succès qui permet à son équipe d’occuper le milieu du classement après 6 journées.

Turquie: quatrième revers consécutif pour Akyazili

Thomas Akyazili s’est incliné avec Bahcesehir sur le terrain de Ormanspor (80-68). L’arrière belge a capté 3 rebonds en 13 minutes. Bahcesehir, qui évolue aussi en Eurocup cette saison, n’occupe que la onzième place du championnat turc actuellement avec six défaites en dix matchs, et reste sur quatre revers consécutifs.

Lituanie: pas de troisième succès de rang pour Van Vliet

Après deux victoires de rang, Siauliai n’est pas parvenu à réaliser la passe de trois à Zvaigzdes en s’inclinant 87-64. Malgré la lourde défaite, Andy Van Vliet est parvenu à s’illustrer avec 11 points et 7 rebonds au compteur en 32 minutes durant cette partie. Siauliai occupe la position de lanterne rouge au classement.