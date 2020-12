Belges à l'étranger: Salumu et Lasisi se livrent un duel de haute voltige en Allemagne Basket Jérôme Brys Petit coup d'oeil sur les performances des internationaux belges à l'étranger ce week-end. © BELGA

France: Hans Vanwijn continue d'impressionner



Septième victoire en neuf matchs pour la JDA Dijon qui monte sur le podium grâce à sa victoire 80-71 face à Bourg-en-Bresse. Un beau succès qui est à mettre au crédit d'Hans Vanwijn. L'ancien anversois a encore une fois été excellent. Il termine la rencontre avec 21 points, 5 rebonds et 2 interceptions. L'homme du match, sans aucun doute.



Dans l'autre duel belgo-belge entre Ismaël Bako (Villeurbanne) et Khalid Boukichou (Gravelines), il n'y a pas eu photo entre les deux équipes. Les Lyonnais n'ont fait qu'une bouchée de l'équipe de Serge Crevecoeur (96-68). Et si l'ASVEL a remporté le match, Khalid Boukichou a remporté son duel dans le match face à Bako. L'ancien carolo termine la rencontre avec 11 points, 3 rebonds et 2 passes. De son côté, Ismaël Bako a inscrit 6 points, capté 4 rebonds et distribué 2 passes.





Espagne: Victoire pour Van Rossom; défaite pour Tabu



Malgré un bon Jonathan Tabu (11 points, 3 rebonds et 4 passes), Manresa n'a pas été en mesure de venir à bout de Gran Canaria (64-71). C'est la quatrième défaite sur les cinq derniers matchs pour les coéquipiers de l'international belge.



De son côté, Valence n'a pas eu besoin d'un grand Sam Van Rossom pour s'imposer facilement face à Gipuzkoa (101-75). Le meneur des Belgian Lions termine la rencontre avec 4 points et 1 passe.





Allemagne: Duel au sommet entre Salumu et Lasisi



La rencontre entre Rasta Vechta et Crailsheim valait à coup sûr le déplacement. Si au marquoir, la différence entre les deux équipes était importante (81-98), sur le parquet, Jean Salumu et Elias Lasisi se sont livrés un vrai duel. Le premier termine la rencontre avec 22 points, 3 rebonds et 1 passe alors que le second lui a répondu avec 19 points et 1 rebond. La victoire, quant à elle, revient bien à Elias Lasisi et ses coéquipiers.





Grèce: Succès pour Kevin Tumba



Importante victoire pour Kevin Tumba et Kolossos Rhodes (74-84) en déplacement à l'Aris. Le pivot belge termine la rencontre avec 4 points, 8 rebonds et 2 contres en 12 minutes.





Israël: De Zeeuw passe à côté de la coupe



Gros duel en finale de la League Cup en Israël. Et le coup n'est pas passé loin pour Maxime De Zeeuw et ses coéquipiers puisqu'ils s'inclinent de deux petits points (86-84) face au Maccabi Tel Aviv. Une fois encore, l'international belge a été très bon puisqu'il termine la rencontre avec 11 points, 6 rebonds et 3 passes.





Lituanie: Un bon Van Vliet dans une nouvelle défaite



Si son équipe de Siaulai a du mal à se mettre en route avec une nouvelle défaite en 8e de finale de la King Mindaugas Cup (96-71) face à Alytaus, le Belge Andy Van Vliet est encore à créditer d'une belle partition. Il termine le match avec 7 rebonds, 6 passes et 6 rebonds.





Turquie: Thomas Akyazili plutôt discret



Bahcesehir Collège s'est incliné ce week-end face à Gaziantep (76-83) pour la 9e fois en 14 matchs cette saison. Thomas Akyazili a été plutôt discret puisqu'il n'a inscrit qu'un petit point.