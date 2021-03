Allemagne

Crailsheim a encaissé sa sixième défaite de la saison à Bayreuth (97-78). Titularisé, Elias Lasisi n’a pas beaucoup pesé sur le jeu avec 6 points, 2 rebonds et 2 assists en 28 minutes. Suite à ce troisième revers consécutif, Crailsheim rétrograde à la cinquième place du classement.

France

La reprise à temps plein a sonné en ProA et Gravelines a ouvert le bal vendredi en s’imposant de manière convaincante face au Mans (91-77). Bloqué par des problèmes de fautes, Khalid Boukichou a été plutôt discret avec 2 points, 5 rebonds et 1 assist en 15 minutes. En neuvième position, l’équipe dirigée par Serge Crevecoeur occupe désormais la première partie du tableau.

Espagne

Deuxième match depuis son retour de blessure et deuxième victoire de rang pour Quentin Serron avec Bilbao. La formation basque s’est imposée sur le fil face au Betis Séville (86-84) avec 8 points, 2 rebonds et 2 assists en 20 minutes pour l’arrière belge en tant que titulaire. Malgré ces deux succès consécutifs, Bilbao n’est pas encore sorti de la zone rouge en bas de classement et occupe l’antépénultième position.

Valence s’est largement imposé face à Manresa (112-82) grâce à une grosse deuxième mi-temps. Du côté de Valence, Sam Van Rossom a inscrit 7 points et délivré 2 assists en 17 minutes. Dans l’autre camp, Jonathan Tabu n’a pas été aligné car Manresa compte trop de joueurs étrangers dans son effectif et doit donc en sacrifier deux lors de chaque match. Valence occupe la 5e place du classement et Manresa se situe en 9e position.

Israël

Maxime De Zeeuw s’est illustré lors de la courte victoire de Hapoel Holon sur le terrain de Gilboa Galil (80-82). Le Bruxellois a été présent dans tous les secteurs avec une feuille de stats renseignant 14 points, 7 rebonds, 3 assists, 3 interceptions et 2 contres en 37 minutes. Grâce à cette victoire face à un concurrent mieux classé, Hapoel Holon recolle au top 5.

Lituanie

Manu Lecomte n’a pas manqué ses débuts sous son nouveau maillot en compilant 7 points, 7 assists et 2 rebonds en 21 minutes lors de la victoire de Prienai qui a remonté un déficit de 23 points face à Klaipeda (72-66). Son équipe occupe actuellement la huitième et dernière place qualificative pour les playoffs.

Malgré sa position de lanterne rouge, Siauliai n’a pas fait une croix sur les playoffs en allant chercher une septième victoire à Zvaigzdes (70-88). Andy Van Vliet a été le meilleur joueur de son équipe en signant son troisième ‘double-double’ de la saison (14 points, 10 rebonds, 2 assists en 27 minutes).

République tchèque

Malgré un manque d’efficacité à trois points (1 sur 6), Retin Obasohan s’est tout de même montré très actif lors de la victoire de Nymburk à Opava (74-99). L’international belge a terminé la rencontre avec 13 points, 6 rebonds, 6 assists et 2 interceptions au compteur en 19 minutes. Cette large victoire sur le terrain du deuxième classé démontre encore la supériorité de Nymburk dans son championnat.

Turquie

Bahcesehir a encaissé son quinzième revers de la saison en s’inclinant à Bursa (67-64). Thomas Akyazili a joué 16 minutes lors de ce match et a été l’auteur de 9 points, 2 rebonds et 1 assist. Rejoint par son adversaire au classement, Bahcesehir voit la zone de relégation se rapprocher dangereusement.